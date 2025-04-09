Трамп заявил, что США получают $2 млрд в день благодаря импортным тарифам

Трамп выступил в защиту своей тарифной политики, заявив, что она приносит США $2 млрд в день

Фото: Дональд Трамп / EPA / YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают $2 млрд в день за счет импортных тарифов. Об этом он сообщил во время мероприятия в Белом доме, пишет Times of India.

Трамп еще раз выступил в защиту своей агрессивной торговой политики, заявив, что в Соединенные Штаты сейчас "вливаются" миллиарды долларов от недавно введенных тарифов на иностранный импорт.

В своем выступлении Трамп назвал влияние тарифов "несколько взрывоопасным", но настаивал, что они жизненно важны для его видения возрождения американской промышленности.

"Тарифы действуют. Деньги вливаются на уровне, которого мы никогда не видели", – отметил Трамп.

По его словам, тарифы уже приносят США до $2 млрд в день. Он не предоставил детальные цифры и не уточнил, какие именно тарифы приносят эти доходы.

Ежедневный отчет Министерства финансов США о поступлении и снятии денег с его общего счета показывает, что депозиты по статье "Таможенные и некоторые акцизные налоги" в среднем составляли около $200 млн в день до апреля, пишет Reuters.

За февраль 2025 года, последний полный месяц, за который есть данные, Казначейство получило около $7,25 млрд таможенных платежей.