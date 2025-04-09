Трамп заявив, що США отримують $2 млрд на день завдяки імпортним тарифам

Трамп виступив на захист своєї тарифної політики, заявивши, що вона приносить США $2 млрд на день

Фото: Дональд Трамп / EPA / YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримують $2 млрд на день коштом імпортних тарифів. Про це він повідомив під час заходу у Білому домі, пише Times of India.

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Трамп вкотре виступив на захист своєї агресивної торговельної політики, заявивши, що у Сполучені Штати зараз "вливаються" мільярди доларів від нещодавно запроваджених тарифів на іноземний імпорт.

У своєму виступі Трамп назвав вплив тарифів "дещо вибухонебезпечним", але наполягав, що вони є життєво важливими для його бачення відродження американської промисловості.

"Тарифи діють. Гроші вливаються на рівні, якого ми ніколи не бачили", – наголосив Трамп.

За його словами, тарифи вже приносять США до $2 млрд на день. Він не надав детальних цифр і не уточнив, які саме тарифи приносять ці доходи.

Щоденний звіт Міністерства фінансів США про надходження та зняття грошей із його загального рахунку показує, що депозити за статтею "Митні та деякі акцизні податки" в середньому становили близько $200 млн на день до квітня, пише Reuters.

За лютий 2025 року, останній повний місяць, за який є дані, Казначейство отримало близько $7,25 млрд митних платежів.