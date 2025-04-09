Трамп заявив, що США отримують $2 млрд на день завдяки імпортним тарифам
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримують $2 млрд на день коштом імпортних тарифів. Про це він повідомив під час заходу у Білому домі, пише Times of India.
Трамп вкотре виступив на захист своєї агресивної торговельної політики, заявивши, що у Сполучені Штати зараз "вливаються" мільярди доларів від нещодавно запроваджених тарифів на іноземний імпорт.
У своєму виступі Трамп назвав вплив тарифів "дещо вибухонебезпечним", але наполягав, що вони є життєво важливими для його бачення відродження американської промисловості.
"Тарифи діють. Гроші вливаються на рівні, якого ми ніколи не бачили", – наголосив Трамп.
За його словами, тарифи вже приносять США до $2 млрд на день. Він не надав детальних цифр і не уточнив, які саме тарифи приносять ці доходи.
Щоденний звіт Міністерства фінансів США про надходження та зняття грошей із його загального рахунку показує, що депозити за статтею "Митні та деякі акцизні податки" в середньому становили близько $200 млн на день до квітня, пише Reuters.
За лютий 2025 року, останній повний місяць, за який є дані, Казначейство отримало близько $7,25 млрд митних платежів.
- 2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести універсальний тариф у розмірі 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня).
- З 9 квітня у США набрали чинності підвищені мита на всі імпортні товари проти шести десятків країн, які мають профіцит у торгівлі зі США.
- Говорячи про вплив тарифів, Трамп заявив, що країни телефонують йому і "цілують в дупу", щоб укласти торговельну угоду.