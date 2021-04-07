Украина может получить от МВФ дополнительно более $2,7 млрд

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более $2,7 млрд в рамках новой программы МВФ о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR). Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы... В прошлый раз Фонд делал такую ​​операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", – считает Шевченко.

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По его словам, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину SDR.

Он отметил, что цель новой инициативы МВФ – обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее общий объем составляет $650 млрд.

Шевченко уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на весенних сборах, однако для реализации этой инициативы необходимо утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а затем Советом управляющих.

7 апреля Шевченко заявил, что Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда.

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Наталия Софиенко

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