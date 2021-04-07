Украина рассчитывает на два транша МВФ – глава НБУ

Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Шевченко, это связано с длительными переговорами.

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"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", – сказал глава НБУ.

Шевченко надеется, что парламент проголосует за все законопроекты, необходимые для сотрудничества с фондом.

Также он отметил, что даже в случае снижения объемов денег от МВФ нет ничего угрожающего.

"Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ – это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", – добавил глава центробанка.

Шевченко также подчеркнул, что НБУ не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

11 января 2021 года миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.

13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна выполнить еще пять условий Международного валютного фонда.

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Наталия Софиенко

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