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Тревел-блогер Птушкин продал свой "Микроб" за $100 000: деньги отдал "Таблеточкам"

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 12:15
Тревел-блогер Птушкин продал свой
Фото: Facebook/Serhiy Nekleva

Блогер-путешественник Антон Птушкин выставил на аукцион свой Smart, на котором объехал несколько европейских стран. Автомобиль, известный зрителям как "Микроб", ушел с молотка за $100 000. Деньги с лота блогер передал в благотворительный фонд "Таблеточки". Об этом рассказал в Facebook основатель ивент-агентства S*EVENT Сергей Неклева.

"Это маленькая история о большом поступке, сам он точно никогда не расскажет. Вчера состоялся благотворительный ужин "Таблеточки", на котором, с помощью интересных лотов и при поддержке украинских звезд шоу-бизнеса и бизнеса, мы собираем деньги для программ фонда. Помытый, наполированный, с пробегом по Европе Smart от Птушкина "ушел" финальным ударом молотка Потапа за $100 000… автомобиль с историей нашел своего фаната", – написал Неклева.

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Тревел-блогер Птушкин продал свой "Микроб" за $100 000: деньги отдал "Таблеточкам"

Тревел-блогер Птушкин продал свой "Микроб" за $100 000: деньги отдал "Таблеточкам"

Неклева добавил, что это огромная помощь детям.

"Таблеточки" – благотворительный фонд, оказывающий помощь онкобольным детям и их семьям в Украине.

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Наталия Софиенко
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благотворительность Таблеточки Антон Птушкин
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