Цены на лук в Украине приближаются к минимальным за последние четыре года: причина

Цены на лук в Украине упали на 12% за неделю и могут достичь рекордного минимума

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С начала недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12% из-за того, что ряд фермеров начали массово распродавать имеющиеся объемы. Об этом пишет EastFruit.

В пятницу, 28 февраля, украинские фермеры продают лук по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг) в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции.

По информации аналитиков проекта, поводом к распродаже лука стало стремительное ухудшение качества продукции в местных хранилищах. Существенное увеличение свободных объемов на рынке привело к достаточно резкому понижению цены на этот овощ.

В то же время стимулирование сбыта некондиционной продукции даже путем снижения цен сейчас не дает желаемых результатов, отмечают аналитики проекта.

Цены на оптовые партии лука среднего и низкого качества озвучиваются в диапазоне 4-6 грн/кг, но активность покупателей в этом сегменте очень низкая.

В настоящее время цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. Кроме того, по итогам текущей недели цены на внутреннем рынке в этом сегменте могут достичь самого низкого значения как минимум за последние четыре года.