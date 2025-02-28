Ціни на цибулю в Україні наближаються до мінімальних за останні чотири роки: причина

Ціни на цибулю в Україні впали на 12% за тиждень і можуть досягти рекордного мінімуму

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З початку тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12% через те, що низка фермерів почали масово розпродувати наявні обсяги. Про це пише EastFruit.

У пʼятницю, 28 лютого, українські фермери продають цибулю за 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), залежно від якості й обсягів запропонованих партій продукції.

За інформацією аналітиків проєкту, приводом для розпродажу цибулі стало стрімке погіршення якості продукції у місцевих сховищах. Істотне збільшення вільних обсягів на ринку призвело до досить різкого зниження ціни на цей овоч.

Водночас стимулювання збуту некондиційної продукції навіть шляхом зниження цін зараз не дає бажаних результатів, зазначають аналітики проєкту.

Ціни на гуртові партії цибулі середньої та низької якості озвучуються в діапазоні 4-6 грн/кг, але активність покупців у цьому сегменті дуже низька.

Наразі ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року. Окрім цього, за підсумками поточного тижня ціни на внутрішньому ринку в цьому сегменті можуть досягти найнижчого значення щонайменше за останні чотири роки.