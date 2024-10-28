Цены на тепличные огурцы в Украине обновляют рекорды третью неделю подряд: причина

Тепличные огурцы в Украине подорожали на 24% за неделю и достигли семилетнего максимума

Фото: FreePik

Цены на тепличные огурцы продолжают расти третью неделю подряд. По состоянию на субботу, 26 октября, их стоимость составляла 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Нынешние цены на тепличные огурцы в Украине самые высокие за последние 7 лет мониторинга.

По словам операторов рынка, поддержку роста цен на тепличные огурцы оказывает дефицит этой продукции в стране, потому что предложение в местных комбинатах очень ограничено. В то же время спрос на тепличные овощи со стороны покупателей остается сдержанным, но при этом стабильным.

По словам импортеров, многие из них уже готовятся приступить к массовым закупкам огурцов в Турции, ссылаясь на существенное сокращение предложения по украинским хозяйствам.

Традиционно импортные огурцы начинают поступать на внутренний рынок начиная со второй половины октября, когда предложение овощей местного производства резко сокращается.

Максимальные объемы этой продукции с внешних рынков в Украине поступают традиционно в первые два зимних месяца, когда внутреннее производство практически отсутствует.

Пока тепличные огурцы в Украине уже предлагаются к продаже в среднем на 29% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты не исключают, что тепличные комбинаты будут и дальше предпринимать попытки повышать цены на свою продукцию при условии сохранения текущих темпов сбыта.

По их мнению, рост цен в этом сегменте остановится с началом поставок в Украину первых объемных партий огурцов с внешних рынков.