Ціни на тепличні огірки в Україні оновлюють рекорди третій тиждень поспіль: причина
Ціни на тепличні огірки продовжують зростати третій тиждень поспіль. Станом на суботу, 26 жовтня, їх вартість становила 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими за останні 7 років моніторингу.
За словами операторів ринку, підтримку зростання цін на тепличні огірки надає дефіцит цієї продукції в країні, бо пропозиція у місцевих комбінатах дуже обмежена. Водночас попит на тепличні овочі з боку покупців залишається стриманим, але разом з тим стабільним.
За словами імпортерів, багато хто з них уже готується розпочати масові закупівлі огірків у Туреччині, посилаючись на суттєве скорочення пропозиції з українських господарств.
Традиційно імпортні огірки починають надходити на внутрішній ринок, починаючи з другої половини жовтня, коли пропозиція овочів місцевого виробництва різко скорочується.
Максимальні обсяги цієї продукції із зовнішніх ринків в Україну надходять традиційно протягом перших двох зимових місяців, коли внутрішнє виробництво практично відсутнє.
Наразі тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу в середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Експерти не виключають, що тепличні комбінати будуть і надалі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.
На їхню думку, зростання цін у цьому сегменті зупиниться лише з початком постачань в Україну перших об’ємних партій огірків із зовнішніх ринків.
- Україна має достатнє власне забезпечення більшістю овочевих культур, проте відсутність надвиробництва не дозволить цінам суттєво знизитися, казав перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. На вартість овочів і картоплі суттєво впливатимуть витрати на їх зберігання.
- Наприкінці вересня 2024 року ціни на тепличні огірки сягали 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг).