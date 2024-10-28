Ціни на тепличні огірки в Україні оновлюють рекорди третій тиждень поспіль: причина

Тепличні огірки в Україні подорожчали на 24% за тиждень і досягли семирічного максимуму

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Ціни на тепличні огірки продовжують зростати третій тиждень поспіль. Станом на суботу, 26 жовтня, їх вартість становила 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими за останні 7 років моніторингу.

За словами операторів ринку, підтримку зростання цін на тепличні огірки надає дефіцит цієї продукції в країні, бо пропозиція у місцевих комбінатах дуже обмежена. Водночас попит на тепличні овочі з боку покупців залишається стриманим, але разом з тим стабільним.

За словами імпортерів, багато хто з них уже готується розпочати масові закупівлі огірків у Туреччині, посилаючись на суттєве скорочення пропозиції з українських господарств.

Традиційно імпортні огірки починають надходити на внутрішній ринок, починаючи з другої половини жовтня, коли пропозиція овочів місцевого виробництва різко скорочується.

Максимальні обсяги цієї продукції із зовнішніх ринків в Україну надходять традиційно протягом перших двох зимових місяців, коли внутрішнє виробництво практично відсутнє.

Наразі тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу в середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти не виключають, що тепличні комбінати будуть і надалі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

На їхню думку, зростання цін у цьому сегменті зупиниться лише з початком постачань в Україну перших об’ємних партій огірків із зовнішніх ринків.