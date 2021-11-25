У Налоговой службы новый временный руководитель: что о нем известно

Обязанности главы Государственной налоговой службы 25 ноября возложили на Михаила Титарчука. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1503-3.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной налоговой службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на заместителя председателя указанной службы Титарчука Михаила Ивановича", – говорится в документе.

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Согласно другому распоряжению от 25 ноября 2021-го № 1502-р, принято решение освободить Евгения Олейникова от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины согласно поданному заявлению.

Что известно о Михаиле Титарчуке

Родился в Чернигове. В 2008 году окончил юридический факультет Национального университета государственной налоговой службы (Ирпень) по специальности правоведение, квалификация – юрист.

37-летний Михаил Титарчук работал в международных компаниях в сферах логистики и авиации. В 2004-2007 годах работал на госпредприятии подчинения Минобороны. В 2015-16 годах был главой райгосадминистрации Белгорода-Днестровского.

После работал в правительстве Владимира Гройсмана замминистра Кабмина Александра Саенко. Потом перешел в Минэкономразвития на должность замминистра. Там Титарчук проработал три года до сентября 2019 года.

С января 2020 года Титарчук является заместителем главы ГНС, в апреле 2020 года исполнял обязанности главы налоговой.

Семья. Женат, имеет двух сыновей: Давида (2012 г.р.) и Дамира (2019 г.р.). Его брат – легендарный киборг Владимир Титарчук, "Иванович", танкист, спасший многие жизни в Донецком аэропорту, погиб 17 октября 2014 года.

В начале ноября Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.

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Наталия Софиенко

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