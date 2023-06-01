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Удорожание электроэнергии: что будет с субсидиями и льготами, рассказали в Минсоцполитики

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 17:06
Удорожание электроэнергии: что будет с субсидиями и льготами, рассказали в Минсоцполитики - Фото
Украинская пенсионерка (Фото: EPA)

Повышение тарифов на электроэнергию для населения приведет к увеличению числа обращений за субсидиями, и эта помощь будет компенсировать увеличенную стоимость. Об этом заявила Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики Украины, в эфире телемарафона.

По ее словам, сумма субсидий для уже получающих их граждан будет увеличена автоматически. Никаких дополнительных действий делать не нужно.

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Если человек получает льготу в размере 25%, 50% или 100%, то те же проценты будут покрываться субсидиями.

Сейчас субсидии получают 2,2 миллиона домохозяйств, а льготы предоставляются для 1,3 миллиона граждан.

По словам Марчак, в случае повышения тарифов ожидается увеличение количества обращений.

Наталия Софиенко
субсидиитариф на электроэнергию
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