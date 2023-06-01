Удорожание электроэнергии: что будет с субсидиями и льготами, рассказали в Минсоцполитики
01.06.2023, 17:06
Украинская пенсионерка (Фото: EPA)
Повышение тарифов на электроэнергию для населения приведет к увеличению числа обращений за субсидиями, и эта помощь будет компенсировать увеличенную стоимость. Об этом заявила Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики Украины, в эфире телемарафона.
По ее словам, сумма субсидий для уже получающих их граждан будет увеличена автоматически. Никаких дополнительных действий делать не нужно.
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Если человек получает льготу в размере 25%, 50% или 100%, то те же проценты будут покрываться субсидиями.
Сейчас субсидии получают 2,2 миллиона домохозяйств, а льготы предоставляются для 1,3 миллиона граждан.
По словам Марчак, в случае повышения тарифов ожидается увеличение количества обращений.
- 30 мая Кабмин повысил тарифы на электроэнергию для населения почти вдвое – до 2,64 грн/кВт-ч.
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