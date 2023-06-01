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Подорожчання електроенергії: що буде із субсидіями та пільгами, розповіли у Мінсоцполітики

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 17:06
Подорожчання електроенергії: що буде із субсидіями та пільгами, розповіли у Мінсоцполітики - Фото
Українська пенсіонерка (Фото: EPA)

Підвищення тарифів на електроенергію для населення призведе до збільшення числа звернень за субсидіями, і ця допомога буде компенсувати збільшену вартість. Про це заявила Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України, в ефірі телемарафону.

За її словами, сума субсидій для громадян, які вже їх отримують, буде збільшена автоматично. Жодних додаткових дій робити не потрібно.

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 Якщо людина отримує пільгу в розмірі 25%, 50% або 100%, то ті самі відсотки покриватимуть субсидії.

Зараз субсидії отримують 2,2 мільйони домогосподарств, а пільги надають для 1,3 мільйона громадян.

За словами Марчак, в разі підвищення тарифів очікується збільшення кількості звернень. 

Наталія Софієнко
тариф на електроенергіюсубсидії
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