"Угроза реальная". Эстония увеличит оборонный бюджет до 5% от ВВП в 2026 году

Правительство Эстонии одобрило увеличение оборонного бюджета до 5% от ВВП и готовит новые закупки

Фото: Depositphotos

Правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону по меньшей мере до 5% от ВВП в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал во время пресс-конференции, пишет Postimees.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции. В ближайшее время мы начнем переговоры относительно государственного бюджета для этого", – подчеркнул премьер-министр страны.

Михал добавил, что целью увеличения бюджета является сделать военную агрессию против Эстонии невозможной и предотвратить войну.

Читайте также Война без США. Как Европе и Украине создать Стратегические силы сдерживания России

"Сегодняшняя позиция правительства такова, что время не ждет. Угроза реальна. Мы достигнем 5% в следующем году. В ближайшие годы этот показатель может увеличиться и превысить этот уровень", – подчеркнул Михал.

Он отметил, что Министерство обороны Эстонии разрабатывает долгосрочный финансовый план, который будет представлен правительству в апреле 2025 года.

Кроме этого, Минобороны страны получило указание немедленно приступить к подготовке дополнительных закупок, точные объемы которых будут известны в начале апреля.

Министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что эти тендеры будут включать в себя развитие системы противовоздушной обороны, дополнительное усиление возможностей для глубоких ударов, а также использование уроков, извлеченных из войны в Украине.

В то же время страна планирует развивать военно-морской флот, строить новые корабли и т.д.

"Наша задача – сделать все как можно скорее. Мы должны привыкнуть к мысли, что расходы на оборону останутся на уровне 5% на долгое время. Правительство, конечно, понимает, что бюджет имеет свои ограничения, и если будут взяты кредиты, их нужно будет вернуть", – сказал Певкур.

Правительство Эстонии также попросило переоценить закрытие границ для органов безопасности. В течение следующего месяца будет представлен новый анализ угрозы.