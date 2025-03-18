"Загроза реальна". Естонія збільшить оборонний бюджет до 5% від ВВП у 2026 році

Уряд Естонії схвалив збільшення оборонного бюджету до 5% від ВВП та готує нові закупівлі

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Уряд Естонії схвалив збільшення витрат на оборону щонайменше до 5% від ВВП у 2026 році. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час пресконференції, пише Postimees.

"Нам необхідно зробити додаткові інвестиції. Найближчим часом ми почнемо переговори щодо державного бюджету для цього", – наголосив прем'єр-міністр країни.

Міхал додав, що метою збільшення бюджету є зробити військову агресію проти Естонії неможливою та запобігти війні.

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"Сьогоднішня позиція уряду така, що час не чекає. Загроза реальна. Ми досягнемо 5% наступного року. У найближчі роки цей показник може збільшитися і перевищити цей рівень", – наголосив Міхал.

Він зазначив, що Міністерство оборони Естонії розробляє довгостроковий фінансовий план, який буде презентовано уряду у квітні 2025 року.

Крім цього, Міноборони країни отримало вказівку негайно розпочати підготовку додаткових закупівель, точні обсяги яких будуть відомі на початку квітня.

Міністр оборони країни Ханно Певкур зазначив, що ці тендери включатимуть розбудову системи протиповітряної оборони, додаткове посилення можливостей для глибоких ударів, а також використання уроків, отриманих із війни в Україні.

Водночас країна планує розвивати військово-морський флот, будувати нові кораблі тощо.

"Наше завдання – зробити все якомога швидше. Ми повинні звикнути до думки, що витрати на оборону залишаться на рівні 5% на довгий час. Уряд, звісно, розуміє, що бюджет має свої обмеження, і якщо будуть взяті кредити, їх потрібно буде повернути", – сказав Певкур.

Уряд Естонії також попросив переоцінити закриття кордонів для органів безпеки. Протягом наступного місяця буде представлено новий аналіз загрози.