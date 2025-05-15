Указ Трампа о снижении цен на лекарства ставит под угрозу $50 млрд инвестиций Roche в США

Roche может не реализовать ранее анонсированные инвестиции в США из-за нового указа Трампа

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Швейцарская фармацевтическая компания Roche заявила, что ее план инвестировать $50 млрд в США оказался под угрозой из-за указа президента США Дональда Трампа по снижению цен на лекарства. Об этом пишет Reuters.

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Речь идет об указе Трампа, который обязывает производителей лекарств снизить цены на рецептурные препараты, чтобы сравнить их с самыми дешевыми в мире.

"Если предложенный указ вступит в силу, способность Roche реализовать ранее анонсированные инвестиции в США будет под вопросом", – заявили в компании.

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Roche не ожидает прямого влияния указа на бизнес в 2025 году, и уверяет, что продолжат взаимодействие с администрацией Трампа и Конгрессом.

В апреле Roche объявила о намерении инвестировать $50 млрд в течение следующих пяти лет, создав более 12 000 новых рабочих мест в США.

На фоне призывов Трампа вернуть фармацевтическую промышленность из-за границы другие крупные компании, такие как Eli Lilly, Johnson & Johnson и Novartis, также объявили о масштабных инвестициях в американское производство.

В то же время Novartis, еще одна крупная швейцарская фармацевтическая компания, базирующаяся в Швейцарии, заявила, что не планирует менять свою инвестиционную стратегию в США в ответ на указ президента.

"Мы работаем как в США, так и в Европе, чтобы отстаивать необходимые изменения, включая уменьшение роли PBM (pharmacy benefit managers) и исправление значительно более низких цен в Европе", – подчеркнули в Novartis.