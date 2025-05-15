Указ Трампа о снижении цен на лекарства ставит под угрозу $50 млрд инвестиций Roche в США
Швейцарская фармацевтическая компания Roche заявила, что ее план инвестировать $50 млрд в США оказался под угрозой из-за указа президента США Дональда Трампа по снижению цен на лекарства. Об этом пишет Reuters.
Речь идет об указе Трампа, который обязывает производителей лекарств снизить цены на рецептурные препараты, чтобы сравнить их с самыми дешевыми в мире.
"Если предложенный указ вступит в силу, способность Roche реализовать ранее анонсированные инвестиции в США будет под вопросом", – заявили в компании.
Roche не ожидает прямого влияния указа на бизнес в 2025 году, и уверяет, что продолжат взаимодействие с администрацией Трампа и Конгрессом.
В апреле Roche объявила о намерении инвестировать $50 млрд в течение следующих пяти лет, создав более 12 000 новых рабочих мест в США.
На фоне призывов Трампа вернуть фармацевтическую промышленность из-за границы другие крупные компании, такие как Eli Lilly, Johnson & Johnson и Novartis, также объявили о масштабных инвестициях в американское производство.
В то же время Novartis, еще одна крупная швейцарская фармацевтическая компания, базирующаяся в Швейцарии, заявила, что не планирует менять свою инвестиционную стратегию в США в ответ на указ президента.
"Мы работаем как в США, так и в Европе, чтобы отстаивать необходимые изменения, включая уменьшение роли PBM (pharmacy benefit managers) и исправление значительно более низких цен в Европе", – подчеркнули в Novartis.
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