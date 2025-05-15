Указ Трампа про зниження цін на ліки ставить під загрозу $50 млрд інвестицій Roche в США

Roche може не реалізувати раніше анонсовані інвестиції в США через новий указ Трампа

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Швейцарська фармацевтична компанія Roche заявила, що її план інвестувати $50 млрд у США опинився під загрозою через указ президента США Дональда Трампа щодо зниження цін на ліки. Про це пише Reuters.

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Йдеться про указ Трампа, який зобов'язує виробників ліків знизити ціни на рецептурні препарати, щоб зрівняти їх із найдешевшими у світі.

"Якщо запропонований указ набуде чинності, здатність Roche реалізувати раніше анонсовані інвестиції в США, буде під питанням", – заявили в компанії.

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Наразі Roche не очікує прямого впливу указу на бізнес у 2025 році, і запевняє, що продовжать взаємодію з адміністрацією Трампа та Конгресом.

У квітні Roche оголосила про намір інвестувати $50 млрд протягом наступних п’яти років, створивши понад 12 000 нових робочих місць у США.

На тлі закликів Трампа повернути фармацевтичну промисловість з-за кордону інші великі компанії, такі як Eli Lilly, Johnson & Johnson та Novartis, також оголосили про масштабні інвестиції в американське виробництво.

Водночас Novartis, ще одна велика швейцарська фармацевтична компанія, що базується в Швейцарії, заявила, що не планує змінювати свою інвестиційну стратегію в США у відповідь на указ президента.

"Ми працюємо як в США, так і в Європі, щоб відстоювати необхідні зміни, включно зі зменшенням ролі PBM (pharmacy benefit managers) і виправленням значно нижчих цін в Європі", – наголосили у Novartis.