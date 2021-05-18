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Украина осуществит первую выплату по ВВП-варрантам: названа сумма

18.05.2021, 15:57
Украина осуществит первую выплату по ВВП-варрантам: названа сумма - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

31 мая Украина осуществит первую выплату по ВВП-варрантам в размере $40,8 млн. Об этом говорится в сообщении Минфина. 
Выплата будет осуществлена относительно 2019 отчетного года.

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"На основании расчетов, проведенных по состоянию на 30 апреля 2021 года в соответствии с условиями государственных деривативов, сумма выплаты, которая подлежит уплате по государственным деривативам 31 мая 2021 года, составляет 40 750 645,60 долларов", – говорится в сообщении.

Непогашенная условная сумма государственных деривативов составляет  $3 239,320 млн.

Таким образом, держатели получат выплату в размере $12,58 за каждую $1000 условной суммы государственных деривативов, которые им принадлежат.

Варрант или VRI – это ценная бумага с привязкой к темпам экономического роста. Она дает держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой. По условиям выпуска VRI, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.
  • В 2015 году Минфин Наталии Яресько выпустил варранты в обмен на списание долга в $3,7 млрд. Эту сделку часто критикуют, называя "налогом на рост" и "бомбой замедленного действия под экономикой". Можно ли считать, что в 2015-м Украина заключила крайне невыгодное для себя соглашение, читайте тут.

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Наталия Софиенко
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