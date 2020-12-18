Украина получит от МБРР $100 млн на восстановление Донбасса

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в размере $100 млн для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение". Об этом сообщает Минреинтеграции.

Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные.

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Проект предусматривает проведение капитального ремонта около 183 км дорог в Луганской области и привлечения инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных субпроектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ для отрасли на территории Луганщины, подконтрольной правительству Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также напомнил о еще одном важном проекте на Луганщине – строительстве железнодорожной линии, которая соединит участок Лантратовка – Кондрашевская-Новая с железнодорожной сетью Украины.

26 июня Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине от МБРР $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

2 сентября правительство одобрило проект распоряжения относительно привлечения средств от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 100 млн евро на восстановление прифронтовых территорий.

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Наталия Софиенко

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