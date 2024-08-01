Украина заплатит за "золото" Олимпиады $125 000: больше предлагают только десять стран
Американский Forbes составил рейтинг из 15 стран, предлагающих наибольшие выплаты для золотых медалистов в индивидуальных видах спорта на Олимпийских играх в Париже. Украина заняла 11-е место.
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По меньшей мере 33 страны мира присудят денежные вознаграждения своим спортсменам за призовые места. Щедрее всего олимпийское "золото" оплатят:
- Гонконг – $768 000
- Израиль – $275 000
- Сербия – $218 000
- Малайзия – $214 000
- Италия – $196 000
- Литва – $182 000
- Молдова – $171 000
- Латвия – $155 000
- Венгрия – $154 000
- Болгария – $139 000
- Украина – $125 000
- Косово – $120 000
- Эстония – $109 000
- Чехия – $103 000
- Испания – $102 000
Во многих случаях денежная премия за медали является частью вознаграждения. США заплатят своим спортсменам $37 500 за "золото", а также предоставят им определенные гранты и льготы (например, медицинское страхование). Малайзия и Болгария будут выплачивать золотым медалистам ежемесячное пособие более $1000 на протяжении всей жизни.
Польша, кроме примерно $82 000, подарит каждому медалисту картину от "талантливых и уважаемых" польских художников, инвестиционный бриллиант и ваучер на отдых вдвоем от туристического агентства. Кроме того, на празднование 100-летия участия Польши в Олимпийских играх золотые медалисты в индивидуальных видах спорта получат двухкомнатную квартиру в Варшаве, а спортсменам, которые займут первое место в командных видах спорта, будет предоставлена однокомнатная квартира.
29 украинских спортсменов завоевали призовые места в индивидуальных и командных соревнованиях на последних летних Олимпийских играх в Токио. Страна собрала 20 медалей, однако золотая – только одна. Ее принесла мужская греко-римская борьба.
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