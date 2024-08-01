Україна заплатить за "золото" Олімпіади $125 000: більше пропонують тільки десять країн

Фото: EPA / ANDRE PAIN

Американський Forbes склав рейтинг із 15 країн, які пропонують найбільші виплати для золотих медалістів в індивідуальних видах спорту на Олімпійських іграх у Парижі. Україна посіла 11 місце.

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Загалом, щонайменше 33 країни світу присудять грошові винагороди своїм спортсменам за призові місця. Найщедріше олімпійське "золото" оплатять:

Гонконг – $768 000 Ізраїль – $275 000 Сербія – $218 000 Малайзія – $214 000 Італія – $196 000 Литва – $182 000 Молдова – $171 000 Латвія – $155 000 Угорщина – $154 000 Болгарія – $139 000 Україна – $125 000 Косово – $120 000 Естонія – $109 000 Чехія – $103 000 Іспанія – $102 000

У багатьох випадках грошова премія за медалі є лише частиною винагороди. США заплатять своїм спортсменам $37 500 за "золото", а також нададуть їм певні гранти та пільги (наприклад, медичне страхування). Малайзія та Болгарія виплачуватимуть золотим медалістам щомісячну допомогу понад $1000 протягом усього життя.

Польща, окрім приблизно $82 000, подарує кожному медалісту картину від "талановитих і шанованих" польських художників, інвестиційний діамант і ваучер на відпочинок удвох від туристичної агенції. Крім того, на святкування 100-річчя участі Польщі в Олімпійських іграх золоті медалісти в індивідуальних видах спорту отримають двокімнатну квартиру у Варшаві, а спортсменам, які посядуть перше місце в командних видах спорту, буде надано однокімнатну квартиру.

29 українських спортсменів вибороли призові місця в індивідуальних та командних змаганнях на останніх літніх Олімпійських іграх у Токіо. Країна зібрала 20 медалей, однак золота – лише одна. Її принесла чоловіча греко-римська боротьба.