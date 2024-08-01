Україна заплатить за "золото" Олімпіади $125 000: більше пропонують тільки десять країн
Американський Forbes склав рейтинг із 15 країн, які пропонують найбільші виплати для золотих медалістів в індивідуальних видах спорту на Олімпійських іграх у Парижі. Україна посіла 11 місце.
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Загалом, щонайменше 33 країни світу присудять грошові винагороди своїм спортсменам за призові місця. Найщедріше олімпійське "золото" оплатять:
- Гонконг – $768 000
- Ізраїль – $275 000
- Сербія – $218 000
- Малайзія – $214 000
- Італія – $196 000
- Литва – $182 000
- Молдова – $171 000
- Латвія – $155 000
- Угорщина – $154 000
- Болгарія – $139 000
- Україна – $125 000
- Косово – $120 000
- Естонія – $109 000
- Чехія – $103 000
- Іспанія – $102 000
У багатьох випадках грошова премія за медалі є лише частиною винагороди. США заплатять своїм спортсменам $37 500 за "золото", а також нададуть їм певні гранти та пільги (наприклад, медичне страхування). Малайзія та Болгарія виплачуватимуть золотим медалістам щомісячну допомогу понад $1000 протягом усього життя.
Польща, окрім приблизно $82 000, подарує кожному медалісту картину від "талановитих і шанованих" польських художників, інвестиційний діамант і ваучер на відпочинок удвох від туристичної агенції. Крім того, на святкування 100-річчя участі Польщі в Олімпійських іграх золоті медалісти в індивідуальних видах спорту отримають двокімнатну квартиру у Варшаві, а спортсменам, які посядуть перше місце в командних видах спорту, буде надано однокімнатну квартиру.
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