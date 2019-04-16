Украинские таможни перешли на единый счет

Все таможенные оформления товаров предприятий с 16 апреля 2019 года будут проводиться через единый казначейский счет (ЕКС), сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволит ускорить таможенное оформление товаров, поскольку средства будут учитываться в одной карточке – лицевом счете субъекта ВЭД, пояснили в министерстве.

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В Минфине напомнили, что раньше в каждой таможне был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель, который оформлял товар в различных таможнях, вынужден был перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов.

"Единый счет упрощает эту процедуру, ведь предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации любой таможне и уплачивать таможенные платежи с единого авансового счета", - отметили в министерстве.

Напомним, решение о введении ЕКС для таможенных платежей утверждено приказом Минфина "Об утверждении Порядка перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, которые вносятся до/или во время таможенного оформления".

Тестировать единый казначейский счет Государтсвенная фискальная служба начала 23 января 2019 года.