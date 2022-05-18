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Украинцам обещают дополнительную финансовую помощь: кто получит

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 10:02
Украинцам обещают дополнительную финансовую помощь: кто получит - Фото
Эвакуация беженцев, Укрзалізниця (Фото - EPA)

Украинцы на освобожденных территориях, в оккупации и в зоне активных боевых действий могут получить международную финансовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В конце мая заявку на получение таких денежных выплат можно будет подать через информационную платформу єДопомога (edopomoga.gov.ua).

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Выплаты могут предоставляться лицам, у которых нет и не было статуса внутренне перемещенных лиц.

Данные, указанные в заявке, будут верифицированы на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут переданы международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

Также этим решением правительства обеспечивается возможность получить бумажный вариант справки о взятии на учет внутренн перемещенного лица для тех людей, которые подавали заявления через приложение "Дия".

Поскольку были случаи, когда из-за неверно указанных данных внутренне перемещенные лица не могли получить выплату пособия на жительство, то предусмотрена возможность корректировки ошибок в данных, предоставляемых внутренне перемещенным лицом.

Благодаря уточнению данных можно будет перечислить размер пособия на проживание, например, если человек сначала не указал, что он является лицом с инвалидностью и получил 2000 грн в месяц вместо 3000 грн.

Также предусмотрено, что выплаты пособия на проживание продлят перемещенным лицам, подавшим заявку об уничтоженном или поврежденном жилье до 20 мая текущего года, или которые в любое время подтвердят соответствующий факт документам, выданным органами местного самоуправления.

Наталия Софиенко
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