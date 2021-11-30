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Покупки украинцев проверят и сравнят с доходами: Гетманцев анонсировал законопроект

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 15:52
Покупки украинцев проверят и сравнят с доходами: Гетманцев анонсировал законопроект - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Украинцев хотят заставить платить 18% налога от покупки авто или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает Министерство финансов, сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Forbes.

"Как это будет работать? Вы совершаете дорогую покупку – квартиру, например, или машину. Налоговая видит вашу покупку в реестре, сравнивает с имеющимися у вас доходами, если сумма существенно превышает ваши доходы и вы по запросу налоговой не можете объяснить, откуда у вас эти деньги, то нужно будет уплатить налог с этой суммы в размере 18%", – пояснил он.

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Гетманцев добавил, что сегодня большая часть трудоспособного населения не показывает своих доходов. За прошлый год – это 10 млн человек.

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Наталия Софиенко
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налоги налоговая Даниил Гетманцев
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