Покупки украинцев проверят и сравнят с доходами: Гетманцев анонсировал законопроект

Украинцев хотят заставить платить 18% налога от покупки авто или квартиры, если они не объяснят, откуда у них деньги. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает Министерство финансов, сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Forbes.

"Как это будет работать? Вы совершаете дорогую покупку – квартиру, например, или машину. Налоговая видит вашу покупку в реестре, сравнивает с имеющимися у вас доходами, если сумма существенно превышает ваши доходы и вы по запросу налоговой не можете объяснить, откуда у вас эти деньги, то нужно будет уплатить налог с этой суммы в размере 18%", – пояснил он.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Гетманцев добавил, что сегодня большая часть трудоспособного населения не показывает своих доходов. За прошлый год – это 10 млн человек.

Читайте также

Зарплаты "в конвертах" стали самой большой схемой минимизации налогов в 2020 году , которая привела к недополучению в госбюджет 110-150 млрд грн. Об этом идет речь в исследовании CASE Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.