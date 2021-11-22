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Зарплаты "в конвертах" впервые обошли контрабанду по объему недоплаченных денег в бюджет

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 15:05
Зарплаты
Фото: depositphotos.com

Зарплаты "в конвертах" стали самой крупной схемой по минимизации налогов в 2020 году, которая привела к недополучению в госбюджет 110-150 млрд грн. Об этом говорится в исследовании CASE Украина о существующих крупных схемах по минимизации налогов и расчетах по потенциальным потерям поступлений в бюджет от них.   

Рост минимизации налогов в сфере оплаты труда связан с широким распространением "скруток" и конвертационных центров, которые ранее были задействованы в махинациях с НДС, указывают авторы исследования.    

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Ущерб госбюджета от зарплат " в конвертах", впервые за последние четыре года, оказался выше, чем от нарушений таможенных правил и контрабанды – 70-120 млрд недополученных средств в 2020 году. 

Топ-3 крупнейших схем по минимизации налогов замыкают офшоры: 15-35 млрд грн потерь бюджета в прошлом году. 

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В других областях экономической активности CASE Украина отмечают схемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции: потенциальные потери бюджета: 10-46,5 млрд грн в год.  

Махинации с НДС привели к потерям бюджета в 24-30- млрд грн в 2020 году. 

Контрафакт – 38-43 млрд грн в год. 

Искажение налогооблагаемой базы (скрытие объемов продаж) -  1-6,3 млрд грн в год.  

Злоупотребление налоговыми льготами, преференциями и специальными режимами – 6-10 млрд грн в год. 

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В CASE Украина подчеркивают, что набор инструментов ухода от налогов в Украине в целом не отличается от других стран и остается почти без изменений за последние 5 лет. 

Но сама структура минимизации налогов не осталась неизменной. Структурные реформы, изменения в законодательство, экономический кризис и другие факторы – привели к росту объемов злоупотреблений по определенным схемам (заработные платы "в конвертах", нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе). 

В то же время уменьшение злоупотреблений происходит в других схемах: офшоры, схемы по минимизации НДС внутри страны. 

Зарплаты "в конвертах" впервые обошли контрабанду по объему недоплаченных денег в бюджет

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Роман Брыль
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госбюджет налоги контрабанда зарплаты в конвертах минимизация налогов CASE Украина
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