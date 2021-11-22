Зарплаты "в конвертах" впервые обошли контрабанду по объему недоплаченных денег в бюджет
Зарплаты "в конвертах" стали самой крупной схемой по минимизации налогов в 2020 году, которая привела к недополучению в госбюджет 110-150 млрд грн. Об этом говорится в исследовании CASE Украина о существующих крупных схемах по минимизации налогов и расчетах по потенциальным потерям поступлений в бюджет от них.
Рост минимизации налогов в сфере оплаты труда связан с широким распространением "скруток" и конвертационных центров, которые ранее были задействованы в махинациях с НДС, указывают авторы исследования.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Ущерб госбюджета от зарплат " в конвертах", впервые за последние четыре года, оказался выше, чем от нарушений таможенных правил и контрабанды – 70-120 млрд недополученных средств в 2020 году.
Топ-3 крупнейших схем по минимизации налогов замыкают офшоры: 15-35 млрд грн потерь бюджета в прошлом году.
В других областях экономической активности CASE Украина отмечают схемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции: потенциальные потери бюджета: 10-46,5 млрд грн в год.
Махинации с НДС привели к потерям бюджета в 24-30- млрд грн в 2020 году.
Контрафакт – 38-43 млрд грн в год.
Искажение налогооблагаемой базы (скрытие объемов продаж) - 1-6,3 млрд грн в год.
Злоупотребление налоговыми льготами, преференциями и специальными режимами – 6-10 млрд грн в год.
В CASE Украина подчеркивают, что набор инструментов ухода от налогов в Украине в целом не отличается от других стран и остается почти без изменений за последние 5 лет.
Но сама структура минимизации налогов не осталась неизменной. Структурные реформы, изменения в законодательство, экономический кризис и другие факторы – привели к росту объемов злоупотреблений по определенным схемам (заработные платы "в конвертах", нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе).
В то же время уменьшение злоупотреблений происходит в других схемах: офшоры, схемы по минимизации НДС внутри страны.
- 22 апреля 2021 года издания "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" назвало Укрнафту крупнейшим налогоплательщиком в 2020 году.
- 9 июня CASE Украина представил рейтинг крупнейших компаний-налогоплательщиков 2020 года по сумме выплаты налоговых платежей.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии