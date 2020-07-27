Украинцы мало знают о налогах, но хотят их снижения - исследование

Большинство украинцев не понимают, как формируется бюджет, какая в стране система налогообложения и сколько в Украине налогов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу CASE Украина.

Каковы результаты опроса

Более 56% украинцев хотели бы платить меньше налогов и самостоятельно распоряжаться своими доходами. В основном это граждане в возрасте от 30 до 39 лет, имеющие средний или высокий уровень дохода.

Желание самостоятельно распоряжаться своими доходами связано с недоверием граждан к государственным институтам и сомнениями относительно рациональности использования бюджетных средств.

Около 20% опрошенных готовы платить больше налогов, но при этом бесплатно получать государственные услуги (преимущественно это военнослужащие и полицейские).

"Лишь 18% (опрошенных) знают, сколько в Украине налогов", - отмечается на Facebook-странице CASE Украина.

Чаще всего опрошенные украинцы отвечали на вопросы о налогах "трудно сказать", что свидетельствует о недостаточности знаний в этой сфере.

"Речь идет о тотальной неосведомленности населения в налоговом плане. 18% респондентов считают, что, покупая товар, мы платим 0% налога - то есть, они не знают, что в цену любого товара заложен НДС. И для большинства то, что мы платим налоги - это абстрактная мантра. Поэтому нужно проводить просветительскую работу, чтобы повысить налоговую грамотность населения", - сказал исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук.

В ходе исследования было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше в различных регионах Украины.

Какие налоги платят украинцы

Украинцы платят прямые и непрямые (косвенные) налоги. Прямые взимаются непосредственно с дохода, а непрямые устанавливаются в виде надбавки к цене или тарифу.

К числу прямых относятся налог на доходы физлиц (ставка – 18%) и военный сбор (1,5%). Они взимаются с зарплаты. Юрлица уплачивают налог на прибыль (ставка – 18%).

К числу непрямых налогов относится НДС (ставка – 20%), акцизы (ставка зависит от вида товара), импортная пошлина (ставка также зависит от вида товара).

Единый социальный взнос (ставка – 22%) уплачивается работодателем. Эти средства направляются не в бюджет, а непосредственно в Пенсионный фонд. Формально ЕСВ – это не налог, а взнос.

В Украине действует не прогрессивная, а пропорциональная система налогообложения. То есть ставки налогов не увеличиваются с повышением дохода.

В середине июля в Государственной налоговой службе сообщили о том, что украинцы задекларировали 94,5 млрд грн доходов за 2019 год .

Также в середине июля стало известно о том, что идентификационный код станет электронным.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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