Украинцы задекларировали 94,5 млрд грн доходов за 2019 год

Сумма задекларированных доходов украинцев в 2019 году составила 94,5 млрд грн. Это на 11 млрд грн больше, чем в предыдущем году, сообщает Государственная налоговая служба.

Всего подано 505 000 деклараций о доходах и имущественном состоянии, говорится в сообщении.

Наибольшее суммы доходов за прошлый год задекларированы в Киеве – 43,5 млрд грн, Днепропетровской – 7,5 млрд грн, Киевской – 5,3 млрд грн, Харьковской – 4,6 млрд грн и Одесской – 4,3 млрд грн областях.

С доходов граждан было уплачено 2,7 млрд грн подоходного налога и 400 000 грн военного сбора.

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Кампания по декларации доходов, полученных гражданами в 2019 году, завершилась 30 июня.

ГНС отмечает, что в связи с введением в стране карантина, срок подачи деклараций о доходах и имущественному состоянии был продлен. А сам процесс декларирования значительно усложнился, так как большинство граждан подавало декларации в бумажном виде.

С 1 января стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года.

В марте новый министр экономики Игорь Петрашко подал почти пустую декларацию о доходах.

подал почти пустую декларацию о доходах. В мае премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал 3,8 млн грн доходов.

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Роман Брыль

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