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Украинцы смогут получить выплату в случае инвалидности или смерти из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 18:10
Украинцы смогут получить выплату в случае инвалидности или смерти из-за войны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине введут единоразовую выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны. Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №7353, в понедельник, 20 марта.

Выплату могут получить лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления; работники объектов критической инфраструктуры; журналисты или члены их семей.

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В случае гибели, наступившей в результате ранения, выплаты составят 1 млн гривен. В случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения, – от 200 до 800 тысяч гривен.

Выплаченные из государственного бюджета средства будут возмещены из государства-агрессора – РФ в соответствии с нормами международного права.

"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших – гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", – объяснил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Наталія Софієнко
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