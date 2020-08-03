Украинцы сократили долги за коммуналку
Задолженность украинцев по оплате за жилищно-коммунальные услуги к концу июня составила 57,9 млрд грн, тогда как на начало нынешнего года составляла 63,7 млрд грн. Об этом сообщила Госслужба статистики.
Как изменилась задолженность с начала года по видам услуг
Долг населения по оплате различных видов коммунальных услуг с начала года изменился следующим образом:
- за поставки природного газа уменьшился с 27,9 до 22,9 млрд грн (на 5 млрд грн);
- за централизованное отопление и поставки горячей воды – уменьшился с 20,4 до 18 млрд грн (на 2,4 млрд грн);
- за содержание домов и придомовых территорий – уменьшился с 5,1 до 5 млрд грн (на 0,1 млрд грн);
- за централизованное водоснабжение и водоотвод – увеличился с 4,1 млрд грн до 5,5 млрд грн (на 1,4 млрд грн);
- за вывоз мусора – увеличился с 0,8 до 1 млрд грн (на 0,2 млрд грн);
- за поставки электроэнергии – увеличился с 5,4 до 5,5 млрд грн (на 0,1 млрд грн).
Сколько украинцы заплатили за коммуналку в июне
В июне украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,5 млрд грн при том, что за этот период им было начислено 7,7 млрд грн. Таким образом, за месяц уплачено почти на 24% больше, чем начислено.
Самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в июне был зафиксирован в Черкасской, Киевской, Полтавской областях, а самый низкий – во Львовской, Луганской областях и в Киеве.
В июне украинцы заключили 3,8 тыс. договоров относительно погашения реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей по договорам реструктуризации составила 19,5 млн грн.
В каких регионах наибольшие долги по видам услуг
Среди всех регионов наибольшая задолженность за поставки и распределение природного газа к концу июня сформировалась в Донецкой области (3,1 млрд грн), за централизованное отопление и поставки горячей воды – в Киеве (4,28 млрд грн), за содержание домов и придомовых территорий – в Киеве (1,03 млрд грн), за централизованное водоснабжение и водоотвод – в Днепропетровской области (1,04 млрд грн), за вывоз мусора – в Днепропетровской области (0,27 млрд грн), за поставки электроэнергии – в Донецкой области (0,66 млрд грн).
- В марте в правительстве сообщили, что государство может оплатить часть коммунальных услуг за время вынужденного пребывания украинцев на карантине.
- В июне в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрет на выезд за границу для украинцев, имеющих долги по оплате коммуналки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
Комментарии