Украинцы сократили долги за коммуналку

Задолженность украинцев по оплате за жилищно-коммунальные услуги к концу июня составила 57,9 млрд грн, тогда как на начало нынешнего года составляла 63,7 млрд грн. Об этом сообщила Госслужба статистики.

Как изменилась задолженность с начала года по видам услуг

Долг населения по оплате различных видов коммунальных услуг с начала года изменился следующим образом:

- за поставки природного газа уменьшился с 27,9 до 22,9 млрд грн (на 5 млрд грн);

- за централизованное отопление и поставки горячей воды – уменьшился с 20,4 до 18 млрд грн (на 2,4 млрд грн);

- за содержание домов и придомовых территорий – уменьшился с 5,1 до 5 млрд грн (на 0,1 млрд грн);

- за централизованное водоснабжение и водоотвод – увеличился с 4,1 млрд грн до 5,5 млрд грн (на 1,4 млрд грн);

- за вывоз мусора – увеличился с 0,8 до 1 млрд грн (на 0,2 млрд грн);

- за поставки электроэнергии – увеличился с 5,4 до 5,5 млрд грн (на 0,1 млрд грн).

Сколько украинцы заплатили за коммуналку в июне

В июне украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,5 млрд грн при том, что за этот период им было начислено 7,7 млрд грн. Таким образом, за месяц уплачено почти на 24% больше, чем начислено.

Самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в июне был зафиксирован в Черкасской, Киевской, Полтавской областях, а самый низкий – во Львовской, Луганской областях и в Киеве.

В июне украинцы заключили 3,8 тыс. договоров относительно погашения реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей по договорам реструктуризации составила 19,5 млн грн.

В каких регионах наибольшие долги по видам услуг

Среди всех регионов наибольшая задолженность за поставки и распределение природного газа к концу июня сформировалась в Донецкой области (3,1 млрд грн), за централизованное отопление и поставки горячей воды – в Киеве (4,28 млрд грн), за содержание домов и придомовых территорий – в Киеве (1,03 млрд грн), за централизованное водоснабжение и водоотвод – в Днепропетровской области (1,04 млрд грн), за вывоз мусора – в Днепропетровской области (0,27 млрд грн), за поставки электроэнергии – в Донецкой области (0,66 млрд грн).

В марте в правительстве сообщили, что государство может оплатить часть коммунальных услуг за время вынужденного пребывания украинцев на карантине.

В июне в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрет на выезд за границу для украинцев, имеющих долги по оплате коммуналки.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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