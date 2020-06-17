Украинцам могут запретить покидать страну из-за коммунальных долгов

Задолженность по коммунальным платежам хотят взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Такие нововведения предусмотрены в законопроекте № 3613, зарегистрированном в Верховной Раде 9 июня. Его инициаторами стали народные депутаты от Слуги народа.

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В частности, законопроект предполагает, что при наличии задолженности за коммунальные услуги украинцы обязательно должны заключать договоры о реструктуризации. Рассрочка может предоставляться на срок до пяти лет, в зависимости от общей суммы долга. При этом ежемесячная оплата по такому договору не должна превышать 25% дохода должника, а для пенсионеров - 20%.

Если же должник откажется подписывать договор, задолженность за коммуналку будет взыскиваться по решению суда через исполнительную службу. Причем в контексте законопроекта долги по коммунальным услугам были поставлены в один ряд с алиментами - из-за одинаковых мер ограничения, которые будут применяться к одним и другим должникам.

Например, взыскивать задолженность по коммуналке (как и по алиментам) исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф:

- при долге более 1 года - 20% от суммы долга;

- больше 2 лет - 30%;

- больше 3 лет - 50%.

Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.

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На 1 января этого года задолженность украинцев по коммунальным платежам составила 30,49 млрд грн, а на 1 марта - еще на 2,2 млрд грн больше.

9 апреля в Киевтеплоэнерго сообщили, что в платежках киевлян за коммуналку появится новая строка - взнос на обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Эти суммы исключили из тарифа на отопление и горячую воду.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"