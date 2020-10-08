Украинцы сократили долги за коммуналку

Украинцы с начала года сократили задолженность за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. Об этом в интервью РБК заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Сейчас у нас актуальные данные такие – 28,7 млрд грн задолженность населения за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. В начале года это было 30,5 млрд грн", – сказал министр.

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По состоянию на 1 сентября уровень расчетов населения за потребленные услуги составил 102%. "Учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся, это очень большой показатель", – добавил Чернышов.

В 2018 году за коммуналку не платили около четверти украинцев. В 2019 – 27,8% пользователей. В этом году коммунальные услуги не оплачивают лишь 16% населения, сообщали ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В марте этого года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн, что составляет 104% начисленной за этот месяц суммы.

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Наталия Софиенко

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