Украинцы сократили долги за коммуналку в первый месяц карантина

В марте этого года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн, что составляет 104% начисленной за этот месяц суммы. За электроэнергию было уплачено 5,7 млрд грн, такие данные опубликовала Государственная служба статистики (Госстат).

Общая задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась на 1,8% к предыдущему месяцу и составила 60,2 млрд грн (без учета электроэнергии).

Задолженность населения за газ составила 27,3 млрд. грн, за теплоэнергию и горячую воду - 22,3 млрд. грн, за электроэнергию - 5,7 млрд. грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,7 млрд. грн, за вывоз бытовых отходов - 0,9 млрд. грн.

Самый высокий уровень оплаты коммуналки в марте зафиксирован в Кировоградской области - 121,3% суммы начислений (за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской - 116,7% и Буковине - 115,1%. Самый низкий уровень оплаты - в Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве (94-98% суммы начислений).

С начала 2020 года с населением было заключено 13 900 договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 249,1 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 107,9 млн грн.

Требования к идентификации плательщиков, которые начали действовать с 28 апреля, не будут влиять на оплату коммунальных услуг, штрафов или налогов.

В 2018 году за коммуналку не платили около четверти украинцев. В 2019 - 27,8% пользователей. В этом году коммунальные услуги не оплачивают лишь 16% населения, сообщали ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В марте в платежках за ЖКУ появилась новая строка - взнос за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды, который исключили из тарифа на отопление и горячую воду, сообщали в пресс-службе Киевтеплоэнерго.