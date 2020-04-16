НБУ: Новые требования к идентификации не остановят платежи

Несколько средств массовой информации распространили ложные сообщения об остановке платежных систем с 28 апреля - что осуществить денежные переводы, оплату коммуналки, других услуг или товаров будет якобы невозможно. Это не соответствует действительности, сообщают в НБУ. Новые требования к идентификации плательщиков не коснутся большинства платежей.

"С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. По оценкам НБУ, это не будет иметь существенного влияния на большинство операций по переводу средств", - отмечают в Нацбанке.

28 апреля вступит в силу закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, предусматривающий два основных требования:

- осуществить идентификацию и верификацию плательщика;

- сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

В то же время требования этого закона не распространяются на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

- снятие средств со своего счета.

НБУ отмечает, что оплата коммунальных услуг является низко рисковой операцией, требующей минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов. Регулятор разослал банкам соответствующие разъяснения и порекомендовал им подготовить свои системы с нормами закона.

В НБУ подвели итоги первого карантинного месяца: ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Этой суммы достаточно, чтобы справиться с повышенным спросом на снятие средств.

С 28 апреля банки будут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия в отделении.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"