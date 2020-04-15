Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Банки смогут идентифицировать клиентов дистанционно

Банки смогут идентифицировать клиентов дистанционно
15.04.2020, 18:28

С 28 апреля банки будут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия в отделении

Национальный банк Украины подготовил серьезные изменения к проведению дистанционной идентификации и верификации клиентов банков, сообщают в НБУ. С 28 апреля вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов ...", который позволит банкам осуществлять идентификацию и верификацию без личного присутствия клиента.

"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом», - комментирует директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

НБУ предлагает банкам большое количество вариаций доступных механизмов для развития дистанционных каналов получения банковских сервисов. Банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель в соответствии с собственными желаниями, возможностями доработки программных комплексов и соответствующей оценкой рисков такой деятельности, сообщают в НБУ.

Банки смогут идентифицировать клиентов дистанционно

У банков будет возможность выбрать для себя полноценную или упрощенную модель удаленной идентификации и верификации.

К полноценным моделям, на которые не будут устанавливаться лимиты на объемы операций и остатков по счетам клиентов, относятся:

  • верификация идентификационных данных клиента с помощью Системы BankID НБУ и квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП);

  • проведение видеоидентификации.

Упрощенные модели будут иметь определенные лимиты по операциям клиентов. К ним относятся:

  • верификация с помощью Системы BankID НБУ;

  • верификация с помощью КЭП;

  • осуществление платежа на отдельный счет банка с личного счета клиента, который сопровождается указанием ФИО клиента;

  • дистанционное считывание клиентом данных с чипа своего биометрического документа с помощью NFC модуля смартфона и соответствующего мобильного приложения банка;

  • верификация данных из бюро кредитных историй с подтверждением клиента через пароль, поступивший от банка на финансовый номер телефона.

Нацбанк работает над внедрением норм регулирования по вопросам идентификации и верификации для небанковского финансового рынка. Представленные НБУ модели заработают на небанковском рынке после перехода небанковских финучреждений под регулирования Нацбанка в рамках проекта "сплит", что состоится 1 июля 2020 года.

  • Закон про сплит был подписан Президентом 16 октября 2019 и предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

  • НБУ разрешил проводить идентификацию и верификацию физического лица-резидента на территории Украины на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу.



Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

 

Светлана Заражевская
Напишите нам
Банки и банковске услуги нацбанк идентификация клиентов верификация
Комментарии
Последние новости
 