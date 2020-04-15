Банки смогут идентифицировать клиентов дистанционно

Национальный банк Украины подготовил серьезные изменения к проведению дистанционной идентификации и верификации клиентов банков, сообщают в НБУ. С 28 апреля вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов ...", который позволит банкам осуществлять идентификацию и верификацию без личного присутствия клиента.

"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом», - комментирует директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

НБУ предлагает банкам большое количество вариаций доступных механизмов для развития дистанционных каналов получения банковских сервисов. Банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель в соответствии с собственными желаниями, возможностями доработки программных комплексов и соответствующей оценкой рисков такой деятельности, сообщают в НБУ.

У банков будет возможность выбрать для себя полноценную или упрощенную модель удаленной идентификации и верификации.

К полноценным моделям, на которые не будут устанавливаться лимиты на объемы операций и остатков по счетам клиентов, относятся:

верификация идентификационных данных клиента с помощью Системы BankID НБУ и квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП);

проведение видеоидентификации.

Упрощенные модели будут иметь определенные лимиты по операциям клиентов. К ним относятся:

верификация с помощью Системы BankID НБУ;

верификация с помощью КЭП;

осуществление платежа на отдельный счет банка с личного счета клиента, который сопровождается указанием ФИО клиента;

дистанционное считывание клиентом данных с чипа своего биометрического документа с помощью NFC модуля смартфона и соответствующего мобильного приложения банка;

верификация данных из бюро кредитных историй с подтверждением клиента через пароль, поступивший от банка на финансовый номер телефона.

Нацбанк работает над внедрением норм регулирования по вопросам идентификации и верификации для небанковского финансового рынка. Представленные НБУ модели заработают на небанковском рынке после перехода небанковских финучреждений под регулирования Нацбанка в рамках проекта "сплит", что состоится 1 июля 2020 года.

Закон про сплит был подписан Президентом 16 октября 2019 и предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

НБУ разрешил проводить идентификацию и верификацию физического лица-резидента на территории Украины на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу.







Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"