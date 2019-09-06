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НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту

НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту
06.09.2019, 13:46

Клиенты банков смогут использовать загранпаспорт для получения услуг. Но только резиденты

Национальный банк (НБУ) разрешил банкам обслуживать украинцев при предъявлении заграничного паспорта. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на разъяснение НБУ №Р/25-0006/45577.

"Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в документе НБУ.

Отмечается, что финсектор направлял множество запросов регулятору с предложением по загранпаспортам.

Это единственный дополнительный документ, который разрешил НБУ использовать банкам для идентификации клиентов. Все остальные удостоверения – водительские права и пр. – по-прежнему не могут использоваться для обслуживания в финучреждениях.

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