НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту

Национальный банк (НБУ) разрешил банкам обслуживать украинцев при предъявлении заграничного паспорта. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на разъяснение НБУ №Р/25-0006/45577.

"Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в документе НБУ.

Отмечается, что финсектор направлял множество запросов регулятору с предложением по загранпаспортам.

Это единственный дополнительный документ, который разрешил НБУ использовать банкам для идентификации клиентов. Все остальные удостоверения – водительские права и пр. – по-прежнему не могут использоваться для обслуживания в финучреждениях.

С 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке.

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