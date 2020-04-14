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СБУ задержала своего генерала за связи с ФСБ: готовят подозрение в госизмене

"Готовили сани летом". НБУ подсчитал, сколько денег в банках

"Готовили сани летом". НБУ подсчитал, сколько денег в банках
14.04.2020, 16:26

В НБУ подвели итоги первого карантинного месяца: банковской системе ничего не угрожает

Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Этой суммы достаточно, чтобы справиться с повышенным спросом на снятие средств. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"Первый месяц карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно, потому что "готовили сани летом", - отмечают в НБУ.

По данным регулятора, ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков. Валютная ликвидность составляет $7,9 млрд. Почти столько же средств было и месяц назад.

"Много это или мало? Вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств", - заявляют в Нацбанке.

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Юрий Тарасовский
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НБУ ликвидность банков
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