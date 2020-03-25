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Fitch ухудшил прогноз для банков Украины

Fitch ухудшил прогноз для банков Украины
25.03.2020, 16:24

Агентство Fitch экономическое давление из-за коронавируса отрицательно влияет на банковскую систему

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз для банковского сектора на "негативный" для Украины, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Об этом сказано в пресс-релизе агентства.

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Аналитики Fitch считают, что экономическое давление из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть является отрицательным фактором для банков Украины и соседних стран. Это может привести к негативным рейтинговым действиям.

"Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков", - прогнозируют аналитики.

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Тарасовский Юрий
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банковская система банки Fitch
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