Укргидроэнерго получит $70 млн от МБРР на гибридные системы по производству электроэнергии

Кабмин согласовал привлечение $70 млн кредита от МБРР для Укргидроэнерго

Фото: Каневская ГЭС / Википедия

Кабинет министров признал целесообразным привлечение ЧАО "Укргидроэнерго" дополнительного займа на сумму $70 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для установления гибридных систем по производству электричества. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о дополнительном финансировании для инвестиционного проекта "Украина – повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети".

Ссуда привлекается непосредственно на установку гибридных систем по производству электроэнергии в Укргидроэнерго.

В 2025-2027 годах Укргидроэнерго планирует обеспечить восстановление разрушенных мощностей, их физическую защиту, значительное обновление основных фондов, а также реализацию инвестиционных проектов, утвержденных решениями правительства.

Укргидроэнерго планирует обеспечить отпуск электрической энергии ГЭС и ГАЭС на уровне не менее 9076,5 млн кВт-ч в 2025 году и по 9070 млн кВт-ч в 2026 и 2027 году.