Укргидроэнерго получит $70 млн от МБРР на гибридные системы по производству электроэнергии
Кабинет министров признал целесообразным привлечение ЧАО "Укргидроэнерго" дополнительного займа на сумму $70 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для установления гибридных систем по производству электричества. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет о дополнительном финансировании для инвестиционного проекта "Украина – повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети".
Ссуда привлекается непосредственно на установку гибридных систем по производству электроэнергии в Укргидроэнерго.
В 2025-2027 годах Укргидроэнерго планирует обеспечить восстановление разрушенных мощностей, их физическую защиту, значительное обновление основных фондов, а также реализацию инвестиционных проектов, утвержденных решениями правительства.
Укргидроэнерго планирует обеспечить отпуск электрической энергии ГЭС и ГАЭС на уровне не менее 9076,5 млн кВт-ч в 2025 году и по 9070 млн кВт-ч в 2026 и 2027 году.
- Кабинет министров 24 декабря 2024 года утвердил экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных в результате российской агрессии. Решение позволяет Укргидроэнерго одновременно выполнять проектно-поисковые и строительные работы.
- В конце января 2025 года Кабмин принял решение, благодаря которому Украина получит 200 млн евро на восстановление днепровских гидроэлектростанций. ЕИБ профинансирует закупку оборудования для Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС.
- 25 марта в Укргидроэнерго сообщили, что паводок в 2025 году будет одним из самых низких за все время наблюдений. Подобные объемы фиксировались в 2015 и 2020 годах.