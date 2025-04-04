Укргідроенерго отримає $70 млн від МБРР на гібридні системи з виробництва електроенергії
Кабінет міністрів визнав доцільним залучення ПрАТ "Укргідроенерго" додаткової позики на суму $70 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для встановлення гібридних систем із виробництва електрики. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про додаткове фінансування для інвестиційного проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі".
Позика залучається безпосередньо на встановлення гібридних систем із виробництва електроенергії в Укргідроенерго.
У 2025-2027 роках Укргідроенерго планує забезпечити відновлення зруйнованих потужностей, їх фізичний захист, значне оновлення основних фондів, а також реалізацію інвестиційних проєктів, затверджених рішеннями уряду.
Укргідроенерго планує забезпечити відпуск електричної енергії ГЕС та ГАЕС на рівні не менш ніж 9076,5 млн кВт-год у 2025 році та по 9070 млн кВт-год у 2026 році та 2027-му.
- Кабінет міністрів 24 грудня 2024 року затвердив експериментальний проєкт із відновлення гідроелектростанцій, пошкоджених унаслідок російської агресії. Рішення дозволяє Укргідроенерго одночасно виконувати проєктно-вишукувальні та будівельні роботи.
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- 25 березня в Укргідроенерго повідомили, що водопілля у 2025 році буде одним із найнижчих за весь час спостережень. Подібні об’єми фіксувались у 2015 та 2020 роках.