Укргідроенерго отримає $70 млн від МБРР на гібридні системи з виробництва електроенергії

Кабмін погодив залучення $70 млн кредиту від МБРР для Укргідроенерго

Фото: Канівська ГЕС / Вікіпедія

Кабінет міністрів визнав доцільним залучення ПрАТ "Укргідроенерго" додаткової позики на суму $70 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для встановлення гібридних систем із виробництва електрики. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Йдеться про додаткове фінансування для інвестиційного проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі".

Позика залучається безпосередньо на встановлення гібридних систем із виробництва електроенергії в Укргідроенерго.

У 2025-2027 роках Укргідроенерго планує забезпечити відновлення зруйнованих потужностей, їх фізичний захист, значне оновлення основних фондів, а також реалізацію інвестиційних проєктів, затверджених рішеннями уряду.

Укргідроенерго планує забезпечити відпуск електричної енергії ГЕС та ГАЕС на рівні не менш ніж 9076,5 млн кВт-год у 2025 році та по 9070 млн кВт-год у 2026 році та 2027-му.