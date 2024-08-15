Укрзалізниця хочет купить 20 поездов Hyundai. Ведутся переговоры с Кореей
АО "Укрзалізниця" планирует приобрести 20 поездов Интерсити модели Hyundai Rotem до 2028 года. Сейчас правительство ведет активные переговоры с представителями Кореи по поводу потенциальной закупки. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления Укрзалізниці Александр Перцовский в интервью Forbes Ukraine.
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20 поездов Интерсити смогут обеспечить перевозку 5–6 млн пассажиров в год.
По предварительным договоренностям, стоимость одного поезда составит около $16 млн. Таким образом, все 20 экспрессов могут обойтись Украине примерно в $400 млн, включая сервисное обслуживание.
Первые поезда корейский Hyundai смог бы предоставить через полтора-два года после подписания соглашения. Все 20 поездов могут поставить в течение трех-четырех лет.
Вагонный парк Укрзалізниці ежегодно сокращается на 5–7%, так как вагоны достигают предельного возраста. К 2028 году может произойти так, что УЗ будет способна удовлетворять только треть спроса.
"Поскольку к тому времени на ходу останется только треть парка", – объяснил Перцовский.
В настоящее время средний возраст вагонов УЗ составляет 31 год.
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- В феврале 2021 года вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой сообщил, что компания готова поставить Украине 10 новых скоростных поездов с 90 вагонами HRCS-2.