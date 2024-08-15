Укрзалізниця хоче купити 20 поїздів Hyundai. Ведуться перемовини з Кореєю

Протягом чотирьох років в Україні можуть зʼявитися два десятки нових швидкісних поїздів

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" планує придбати 20 потягів Інтерсіті моделі Hyundai Rotem до 2028 року. Зараз уряд веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі. Про це повідомив керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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20 потягів Інтерсіті зможуть забезпечити перевезення 5–6 млн пасажирів на рік.

За попередніми домовленостями, вартість одного поїзда складе близько $16 млн. Таким чином, усі 20 експресів можуть обійтися Україні приблизно у $400 млн, включно із сервісним обслуговуванням.

Перші потяги корейський Hyundai зміг би надати за півтора-два роки після підписання угоди. Усі 20 поїздів можуть поставити впродовж трьох-чотирьох років.

Вагонний парк Укрзалізниці щороку скорочується на 5–7%, бо вагони досягають граничного віку. До 2028 року може статися так, що УЗ буде здатна задовольняти лише третину попиту.

"Оскільки на той час на ходу залишиться лише третина парку", – пояснив Перцовський.

Зараз середній вік вагонів УЗ становить 31 рік.