Укрзалізниця хоче купити 20 поїздів Hyundai. Ведуться перемовини з Кореєю
АТ "Укрзалізниця" планує придбати 20 потягів Інтерсіті моделі Hyundai Rotem до 2028 року. Зараз уряд веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі. Про це повідомив керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine.
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20 потягів Інтерсіті зможуть забезпечити перевезення 5–6 млн пасажирів на рік.
За попередніми домовленостями, вартість одного поїзда складе близько $16 млн. Таким чином, усі 20 експресів можуть обійтися Україні приблизно у $400 млн, включно із сервісним обслуговуванням.
Перші потяги корейський Hyundai зміг би надати за півтора-два роки після підписання угоди. Усі 20 поїздів можуть поставити впродовж трьох-чотирьох років.
Вагонний парк Укрзалізниці щороку скорочується на 5–7%, бо вагони досягають граничного віку. До 2028 року може статися так, що УЗ буде здатна задовольняти лише третину попиту.
"Оскільки на той час на ходу залишиться лише третина парку", – пояснив Перцовський.
Зараз середній вік вагонів УЗ становить 31 рік.
- До Євро-2012 Україна закупила 10 південнокорейських швидкісних поїздів Hyundai, які становлять більшість рухомого складу філії УЗ "Українська швидкісна залізнична компанія".
- У листопаді 2019 року повідомлялося, що до 2021 року Україна планує придбати 10 нових пасажирських міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення.
- У лютому 2021 року віцепрезидент підрозділу комерційного транспорту та енергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой повідомив, що компанія готова поставити Україні 10 нових швидкісних поїздів з 90 вагонами HRCS-2.