Урсула фон дер Ляйен требует от Сербии санкций против России

Глава Еврокомиссии призвала Белград присоединиться к ограничениям, чтобы приблизиться к членству в ЕС

Фото: пресс-служба Европейской комиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Сербию усилить присоединение к санкциям против России как условие для вступления в Евросоюз. Об этом она заявила на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что настал момент для Сербии конкретизировать свои намерения по поводу членства в ЕС. Для этого стране необходимо добиться прогресса в сфере верховенства права, избирательной системы и свободы медиа.

"Во-вторых, нам нужно увидеть большую согласованность нашей внешней политики, в том числе санкций против России. Я хвалю вас за достижение 61% согласованности нашей внешней политики. Но нужно больше. Мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

25 июля Белград объяснил свою позицию по поводу санкций. Министр по делам Европы Сербии Неманья Старович 25 июля заявил, что страна готова полностью поддержать санкции только тогда, когда членство в ЕС "станет очевидным".

"[Санкции] никак не заденут Россию, а вот сербскую экономику – в огромных масштабах", – сказал министр.