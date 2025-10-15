Урсула фон дер Ляєн вимагає від Сербії санкцій проти Росії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Сербію посилити приєднання до санкцій проти Росії як умову для вступу до Євросоюзу. Про це вона заявила на зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем.
Фон дер Ляєн наголосила, що настав момент для Сербії конкретизувати свої наміри щодо членства в ЄС. Для цього країні необхідно досягти прогресу у сфері верховенства права, виборчої системи та свободи медіа.
"По-друге, нам потрібно побачити більшу узгодженість нашої зовнішньої політики, зокрема щодо санкцій проти Росії. Я хвалю вас за досягнення 61% узгодженості нашої зовнішньої політики. Але потрібно більше. Ми хочемо розраховувати на Сербію як на надійного партнера", – підкреслила президентка Єврокомісії.
25 липня Белград пояснив свою позицію щодо санкцій. Міністр у справах Європи Сербії Неманья Старович 25 липня заявив, що країна готова повністю підтримати санкції лише тоді, коли членство в ЄС "стане очевидним".
"[Санкції] ніяк не зачеплять Росію, а ось сербську економіку – у величезних масштабах", – сказав міністр.
- У Брюсселі в понеділок, 14 грудня 2015 року, розпочалися переговори щодо вступу Сербії до Євросоюзу.
- 13 травня 2025 року президент Сербії Александар Вучич наполягав на прискореному вступі країни до Євросоюзу.
Коментарі (0)