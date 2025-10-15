Урсула фон дер Ляєн вимагає від Сербії санкцій проти Росії

Голова Єврокомісії закликала Белград приєднатися до обмежень, щоб наблизитися до членства в ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Сербію посилити приєднання до санкцій проти Росії як умову для вступу до Євросоюзу. Про це вона заявила на зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем.

Фон дер Ляєн наголосила, що настав момент для Сербії конкретизувати свої наміри щодо членства в ЄС. Для цього країні необхідно досягти прогресу у сфері верховенства права, виборчої системи та свободи медіа.

"По-друге, нам потрібно побачити більшу узгодженість нашої зовнішньої політики, зокрема щодо санкцій проти Росії. Я хвалю вас за досягнення 61% узгодженості нашої зовнішньої політики. Але потрібно більше. Ми хочемо розраховувати на Сербію як на надійного партнера", – підкреслила президентка Єврокомісії.

25 липня Белград пояснив свою позицію щодо санкцій. Міністр у справах Європи Сербії Неманья Старович 25 липня заявив, що країна готова повністю підтримати санкції лише тоді, коли членство в ЄС "стане очевидним".

"[Санкції] ніяк не зачеплять Росію, а ось сербську економіку – у величезних масштабах", – сказав міністр.