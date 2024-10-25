Ущерб от октябрьских обстрелов украинских портов оценивается в $30-40 млн

Тарас Высоцкий (Фото: Минагрополитики)

Российские обстрелы украинской портовой инфраструктуры в начале октября 2024 года нанесли ущерб на сумму $30-40 млн, по предварительным оценкам. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в Медиацентре Украина.

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"Итоговую оценку сложно назвать, поскольку, к сожалению, кейсы добавляются. Страховые компании оценивают [убытки. – Ред.]. Особенно из-за последних интенсивных обстрелов в начале октября. Оценка еще продолжается. Но уже очевидно, что речь идет о десятках миллионов долларов. Мы предварительно оценили крайние обстрелы в $30-40 млн", – заявил Высоцкий.

Общие потери агросектора с начала войны оценивают более чем в $10 млрд, а потери непосредственно зернового бизнеса – в $500-600 млн.

Высоцкий выразил надежду, что страхование от военных рисков, которое ввело правительство, а также международные частные компании будут помогать в сложившейся ситуации.

"Безусловно, все потери документируются, фиксируются. Сумма, которую должен компенсировать агрессор, уже на сотни миллиардов долларов. Мы уверены, что все должно быть возвращено. Все эти потери (...) у нас фиксируются по всем требованиям международного права. Мы как государство будем бороться за компенсации до последней гривни, в частности относительно портовой инфраструктуры", – сообщил Высоцкий.