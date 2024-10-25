Збитки від жовтневих обстрілів українських портів оцінюються у $30-40 млн
Російські обстріли української портової інфраструктури на початку жовтня 2024 року завдали збитків на суму $30-40 млн, за попередніми оцінками. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у Медіацентрі Україна.
"Підсумкову оцінку складно назвати, оскільки, на жаль, кейси додаються. Страхові компанії оцінюють [збитки. – Ред.]. Особливо, через останні інтенсивні обстріли на початку жовтня. Оцінка ще триває. Але вже очевидно, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Ми попередньо оцінили крайні обстріли у $30-40 млн", – заявив Висоцький.
Загальні втрати агросектору від початку війни оцінюють у понад $10 млрд, а втрати безпосередньо зернового бізнесу – у $500-600 млн.
Висоцький висловив сподівання, що страхування від воєнних ризиків, яке запровадив уряд, а також міжнародні приватні компанії допомагатимуть у ситуації, яка склалася.
"Безумовно, всі втрати документуються, фіксуються. Сума, яку агресор має компенсувати, йде вже на сотні мільярдів доларів. Ми впевнені, що все має бути повернуто. Усі ці втрати (...) у нас фіксуються за всіма вимогами міжнародного права. Ми як держава будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури", – повідомив Висоцький.
- 6 жовтня стало відомо, що через російську атаку "Іскандером-М" на Одеську область було пошкоджено суховантажне цивільне судно.
- 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами, унаслідок влучань є загиблий і поранені. Було пошкоджено цивільне судно під прапором Палау.
- 9 жовтня росіяни завдали ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. Постраждало цивільне судно під прапором Панами. Загинули семеро людей.
- 14 жовтня Росія обстріляла Одеський порт. Унаслідок атаки одна людина загинула, вісім постраждали. Пошкоджено два вантажні судна.