Збитки від жовтневих обстрілів українських портів оцінюються у $30-40 млн

Тарас Висоцький (Фото: Мінагрополітики)

Російські обстріли української портової інфраструктури на початку жовтня 2024 року завдали збитків на суму $30-40 млн, за попередніми оцінками. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у Медіацентрі Україна.

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"Підсумкову оцінку складно назвати, оскільки, на жаль, кейси додаються. Страхові компанії оцінюють [збитки. – Ред.]. Особливо, через останні інтенсивні обстріли на початку жовтня. Оцінка ще триває. Але вже очевидно, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Ми попередньо оцінили крайні обстріли у $30-40 млн", – заявив Висоцький.

Загальні втрати агросектору від початку війни оцінюють у понад $10 млрд, а втрати безпосередньо зернового бізнесу – у $500-600 млн.

Висоцький висловив сподівання, що страхування від воєнних ризиків, яке запровадив уряд, а також міжнародні приватні компанії допомагатимуть у ситуації, яка склалася.

"Безумовно, всі втрати документуються, фіксуються. Сума, яку агресор має компенсувати, йде вже на сотні мільярдів доларів. Ми впевнені, що все має бути повернуто. Усі ці втрати (...) у нас фіксуються за всіма вимогами міжнародного права. Ми як держава будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури", – повідомив Висоцький.