Ужин Макрона с королем Британии обошелся французам в 475 000 евро

Елисейский дворец превысил расходы за 2023 год на 8,3 млн евро

Президент Франции Эмманюэль Макрон и король Великобритании Чарльз III во время государственного ужина в Зеркальном зале Версальского дворца, 20 сентября 2023 года. Фото - EPA

Елисейский дворец в прошлом году значительно превысил свой бюджет, свидетельствуют данные Счетной палаты Франции. По итогам 2023 финансового года зафиксирован дефицит в размере 8,3 млн евро, тогда как в 2022 году он был сбалансирован (+0,3 млн евро).

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В 2023 году на дипломатические и другие официальные мероприятия президента Франции Эмманюэля Макрона, а также на расходы на персонал, безопасность и управление недвижимостью было израсходовано 125 млн евро.

Среди основных факторов дефицита бюджета были два роскошных государственных ужина – с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и королем Британии Чарльзом III. Последний, состоявшийся в сентябре 2023-го, обошелся французскому бюджету почти в 475 000 евро, пишет Politico.

Из этой суммы более 165 000 евро составляли расходы на еду, причем только на вино (включая бутылку Château Mouton Rothschild 2004 года) и другие напитки было израсходовано более 40 000 евро.

В мероприятии приняли участие не менее 160 человек, среди гостей были певец группы The Rolling Stones Мик Джаггер и известный британский актер Хью Грант.

Во время изысканного ужина гости наслаждались синим омаром, крабовыми котлетами и розовыми макарунами.

Частный торжественный ужин для премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле прошлого года Макрон организовал в Лувре. Этот ужин стоил 400 000 евро.

Высокие расходы на ужине объясняются тем, что для мероприятий, проходящих вне дворца, канцелярия отдельно нанимает работников извне.

Однако Счетная палата Франции признала некоторые усилия по экономии средств, отметив бережливость Елисейского дворца во время проведения "коктейлей менее чем на 100 человек" – мероприятий, во время которых обычно отдается предпочтение внутреннему кухонному персоналу дворца, а не внешним подрядчикам.

Счетная палата также раскритиковала французское президентство за его неэффективные навыки планирования поездок, указав на потерю более 830 000 евро из-за отмены 12 поездок.

Комментируя суммы, о которых шла речь после публикации отчета, Елисейский дворец заявил, что Франция поддерживает тесные дипломатические отношения со многими странами, организующими аналогичные мероприятия, когда чествуют главу государства.