Вечеря Макрона з королем Британії обійшлася французам у 475 000 євро

Єлисейський палац перевищив видатки за 2023 рік на 8,3 млн євро

Президент Франції Емманюель Макрон і король Великої Британії Чарльз III під час державної вечері у Дзеркальній залі Версальського палацу, 20 вересня 2023 року. Фото - EPA

Єлисейський палац торік значно перевищив свій бюджет, свідчать дані Рахункової палати Франції. За підсумками 2023 фінансового року зафіксовано дефіцит у розмірі 8,3 млн євро, тоді як у 2022 році він був збалансований (+0,3 млн євро).

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Протягом 2023 року на дипломатичні та інші офіційні заходи президента Франції Емманюеля Макрона, а також на витрати на персонал, безпеку та управління нерухомістю було витрачено 125 млн євро.

Серед основних чинників дефіциту бюджету були дві розкішні державні вечері – з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та королем Британії Чарльзом III. Остання, що відбулася у вересні 2023-го, обійшлася французькому бюджету у майже 475 000 євро, пише Politico.

З цієї суми понад 165 000 євро становили витрати на їжу, причому тільки на вино (включно з пляшкою Château Mouton Rothschild 2004 року) та інші напої було витрачено понад 40 000 євро.

У заході взяли участь щонайменше 160 осіб, серед гостей були співак гурту The Rolling Stones Мік Джаггер та відомий британський актор Г'ю Грант.

Під час вишуканої вечері гості насолоджувалися, серед іншого, синім омаром, крабовими котлетами та рожевими макарунами.

Приватну урочисту вечерю для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді у липні минулого року Макрон організував у Луврі. Ця вечеря коштувала 400 000 євро.

Високі витрати на вечері пояснюються тим, що для заходів, що відбуваються поза палацом, канцелярія окремо наймає працівників ззовні.

Проте Рахункова палата Франції визнала деякі зусилля з економії коштів, наголосивши на ощадливості Єлисейського палацу під час проведення "коктейлів менш ніж на 100 осіб" – заходів, під час яких зазвичай надається перевага внутрішньому кухонному персоналу палацу, а не зовнішнім підрядникам.

Рахункова палата також розкритикувала французьке президентство за його неефективні навички планування поїздок, вказавши на втрату понад 830 000 євро через скасування 12 поїздок.

Коментуючи суми, про які йшлося після публікації звіту, Єлисейський палац заявив, що Франція підтримує тісні дипломатичні відносини з багатьма країнами, які організовують аналогічні заходи, коли вшановують главу держави.