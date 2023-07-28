В Британии Фридману и Авену разрешили тратить замороженные миллионы на домработниц – NYT

Правительство Великобритании разрешило подсанкционным российским олигархам тратить средства на частных поваров, водителей и домработниц, несмотря на замороженные банковские счета россиян. В некоторых случаях олигархам разрешали тратить на жизнь более 1 миллиона долларов в год. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы.

В течение первого года полномасштабного вторжения, уже после введения санкций, Британия выдала так называемые лицензии подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману на оплату труда 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домработниц и разнорабочих.

Михаил Фридман родился во Львове, а проживает в Лондоне. Кроме российского, у него есть паспорт гражданина Израиля. Фридман является основателем Альфа Банка. В Украине работает Альфа Банк Украина, входящий в группу Фридмана, в августе он сменил название на Sense Bank. Недавно банк национализировали.



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Выплата составила 300 000 фунтов стерлингов (около $400 000) в течение примерно десяти месяцев. Фридман также получал около 7000 фунтов стерлингов ежемесячной помощи для покрытия основных потребностей своей семьи.

Британские чиновники также разрешили его бывшему бизнес-партнеру Петру Авену получать ежемесячное пособие в размере 60 000 фунтов стерлингов (77 тысяч долларов). Большинство средств поступило в охранную компанию, принадлежащую финансовому менеджеру Авена, который находится под следствием за потенциальную помощь господину Авену избежать санкций, свидетельствуют судебные протоколы. Непонятно, какие проверки правительство проводило, прежде чем одобрить операции, отмечают журналисты.

Лондон называет Фридмана и Авена "прокремлевскими олигархами", тесно связанными с президентом России Владимиром Путиным. Они оба это отрицают и обжалуют в суде.

Бывшие деловые партнеры являются одними из нескольких россиян, против которых после войны были введены санкции, впоследствии тайно ослабленные. Согласно официальным данным, с которыми ознакомилась The New York Times, в прошлом году Министерство финансов Британии выдало по меньшей мере 82 лицензии, и еще многие заявки ожидают рассмотрения.

"Правоохранительные органы, занимающиеся потенциальными уголовными нарушениями финансового "черного списка", разочарованы этими решениями и системой лицензирования, которая, по их мнению, подрывает санкции. Чиновники казначейства позволили Авену, например, потратить более 1 миллиона фунтов стерлингов, будучи технически отрезанным от британской экономики. В то же время правоохранители проверяли его на предмет возможного уклонения от санкций и в прошлом году провели обыск в его сельской усадьбе", – пишет издание.

Лицензии являются частью систем санкций по всему миру, в частности в Соединенных Штатах. Но Вашингтон обычно предоставляет лицензии из гуманитарных соображений или для покрытия основных расходов на жизнь и судебные сборы, критерии Британии – более широкие.

"Лицензии США очень специфичны. Они никогда не сделали бы того, что делает Великобритания, позволяя людям просто получить доступ к большим объемам денег для широких нужд", – сказал Дэвид Слим, международный юрист, работавший по делам о санкциях США и Британии.

Но в Британии проживает гораздо большее количество россиян из черного списка, чем в Соединенных Штатах, и они составляют большую долю экономики. "В интересах Британии быть более снисходительными к людям, которые инвестировали миллиарды долларов", – сказал Слим.