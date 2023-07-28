У Британії Фрідману й Авену дозволили витрачати заморожені мільйони на хатніх робітниць – NYT

Уряд Великої Британії дозволив підсанкційним російським олігархам витрачати кошти на приватних кухарів, водіїв та хатніх робітниць попри заморожені банківські рахунки росіян. У деяких випадках олігархам дозволяли витрачати на життя понад 1 мільйон доларів на рік. Про це інформує The New York Times з посиланням на документи.

Протягом першого року повномасштабного вторгнення, вже після введення санкцій, Британія видала так звані ліцензії підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману на оплату праці 19 співробітників, включно з водіями, приватними кухарями, хатніми робітницями та різноробами.

Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт громадянина Ізраїлю. Фрідман є засновником Альфа Банку. В Україні працює Альфа Банк Україна, який входить у групу Фрідмана, у серпні він змінив назву на Sense Bank. Нещодавно банк націоналізували.

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Виплата склала 300 000 фунтів стерлінгів (майже $400 000) протягом приблизно десяти місяців. Фрідман також отримував приблизно 7000 фунтів стерлінгів щомісячної допомоги для покриття основних потреб своєї сім'ї.

Британські чиновники також дозволили його колишньому бізнес-партнеру Петру Авену отримувати щомісячну допомогу в розмірі 60 000 фунтів стерлінгів (77 тисяч доларів). Більшість коштів надійшла до охоронної компанії, що належить фінансовому менеджеру Авена, який перебуває під слідством за потенційну допомогу пану Авену уникнути санкцій, свідчать судові протоколи. Незрозуміло, які перевірки уряд проводив перед тим, як схвалити операції, зазначають журналісти.

Лондон називає Фрідмана й Авена "прокремлівськими олігархами", які тісно пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони обидва це заперечують і оскаржують у суді.

Колишні ділові партнери є одними з кількох росіян, проти яких після початку війни було введено публічні санкції, які таємно послабили. Згідно з офіційними даними, з якими ознайомилася The New York Times, минулого року Міністерство фінансів Британії видало щонайменше 82 ліцензії, і ще багато заявок очікують на розгляд.

"Правоохоронні органи, які займаються потенційними кримінальними порушеннями фінансового "чорного списку", розчаровані цими рішеннями та системою ліцензування, яка, на їхню думку, підриває санкції. Чиновники казначейства дозволили пану Авену, наприклад, витратити понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, будучи технічно відрізаним від британської економіки. Водночас правоохоронці перевіряли його на предмет можливого ухилення від санкцій і торік провели обшук у його сільській садибі", – пише видання.

Ліцензії є частиною систем санкцій у всьому світі, зокрема в Сполучених Штатах. Але Вашингтон зазвичай надає ліцензії з гуманітарних міркувань або для покриття основних витрат на життя та судових зборів, критерії Британії – ширші.

"Ліцензії США дуже специфічні. Вони ніколи не зробили б того, що робить Велика Британія, дозволяючи людям просто отримати доступ до великих обсягів грошей для широких потреб", – сказав Девід Слім, міжнародний юрист, який працював у справах про санкції США та Британії.

Але у Британії проживає набагато більше росіян із чорного списку, ніж у Сполучених Штатах, і вони становлять більшу частку економіки. "В інтересах Британії бути поблажливішими до людей, які інвестували мільярди доларів, — сказав Слім.