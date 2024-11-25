В Британии опубликовали данные о реальном состоянии экономик Украины и России

Минобороны Британии прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2024 году составит 3%, России – 3,6%

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Реальный экономический рост Украины в 2024 году составит около 3%, тогда как ВВП России вырастет на 3,6%. Об этом свидетельствуют данные Минобороны Великобритании.

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Отмечается, что такой рост ВВП Украины продолжает тенденцию восстановления после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, когда экономика сократилась примерно на 29% и реального экономического роста на 5% в 2023 году.

МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 5,8 на 2024 год по сравнению с пиковым показателем около 20% в 2022 году.

Ожидается, что расходы на оборону составят около 60% государственных расходов Украины в 2025 году.

В то же время реальный экономический рост российской экономики, по данным британской разведки, вероятно, возрастет примерно на 3,6% в 2024 году.

Этот рост, скорее всего, будет обусловлен государственными расходами, в частности, на военно-промышленный комплекс. Но, по прогнозам, рост ВВП России замедлится в 2025 году из-за давления инфляции, дефицита рабочей силы и санкций.

Ожидается, что российские оборонные расходы еще больше возрастут в 2025 году и составят 32% от общих бюджетных расходов, тогда как расходы на другие сферы, такие как социальные расходы, сократятся.

Рост государственных расходов, вероятно, усугубит существующее инфляционное давление в экономике, потому что среднегодовой уровень инфляции в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне 7,9%.