У Британії опублікували дані про реальний стан економік України та Росії
Реальне економічне зростання України у 2024 році становитиме близько 3%, тоді як ВВП Росії зросте на 3,6%. Про це свідчать дані Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що таке зростання ВВП України продовжує тенденцію відновлення після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році, коли економіка скоротилася приблизно на 29%, та реального економічного зростання на 5% у 2023 році.
МВФ прогнозує середньорічну інфляцію в Україні на рівні 5,8 на 2024 рік, порівняно з піковим показником близько 20% у 2022 році.
Очікується, що витрати на оборону становитимуть близько 60% державних видатків України у 2025 році.
Водночас реальне економічне зростання російської економіки, за даними британської розвідки, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% у 2024 році.
Це зростання, найімовірніше, буде зумовлене державними витратами, зокрема, на військово-промисловий комплекс. Але, за прогнозами, зростання ВВП Росії сповільниться у 2025 році через тиск інфляції, дефіцит робочої сили та санкції.
Очікується, що російські оборонні витрати ще більше зростуть у 2025 році та становитимуть 32% від загальних бюджетних витрат, тоді як витрати на інші сфери, такі як соціальні витрати, скоротяться.
Зростання державних витрат, імовірно, посилить наявний інфляційний тиск в економіці, бо середньорічний рівень інфляції у РФ у 2024 році прогнозується на рівні 7,9%.
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